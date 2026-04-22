12:37  22 апреля
Во время теракта 18 апреля в Киеве погиб дворник: закрыл ребенка от стрелка
12:28  22 апреля
"Цикада" в Украине: Минздрав подтвердил новый субвариант COVID-19
14:36  22 апреля
В Киеве предприниматель обманул волонтеров на 1,5 млн грн под видом продаж дронов
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2026, 23:40

В Раде предлагают криминализировать украинофобию: появился законопроект

22 апреля 2026, 23:40
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде внесли законопроект, предлагающий установить ответственность за украинофобию. Это объясняют тем, что действующий закон о ксенофобии не охватывает этот вопрос.

Об этом сообщает "Эспрессо", передает RegioNews.

Автор законопроекта Николай Княжицкий считает, что этот законопроект является ответом на длительный запрос общества. По мнению депутата, это необходимо для защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

Он отметил, что законопроект направлен на создание эффективного механизма защиты украинцев от информационных атак, используемых для раскола общества. При этом криминализация украинофобии не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Согласно законопроекту, под проявлениями украинофобии следует понимать умышленные действия, направленные на разжигание вражды, унижение национальной чести, а также публичное отрицание права украинской нации на самоопределение и государственность. Речь идет, в частности, о следующем:

  • Публичные призывы к отрицанию субъектности украинского государства и нации; Оправдание покорения или ассимиляции украинского народа, а также отрицание правомерности борьбы за независимость;
  • Публичное пренебрежение этнокультурными признаками, дискредитацию украинского языка и культуры с целью подрыва национальной идентичности.

Напомним, ранее Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №11495, гарантирующий денежные компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска военнослужащим в случае увольнения со службы во время военного положения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
законопроект Верховная Рада
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »