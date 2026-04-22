В Раде предлагают криминализировать украинофобию: появился законопроект

В Верховной Раде внесли законопроект, предлагающий установить ответственность за украинофобию. Это объясняют тем, что действующий закон о ксенофобии не охватывает этот вопрос.

Автор законопроекта Николай Княжицкий считает, что этот законопроект является ответом на длительный запрос общества. По мнению депутата, это необходимо для защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

Он отметил, что законопроект направлен на создание эффективного механизма защиты украинцев от информационных атак, используемых для раскола общества. При этом криминализация украинофобии не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Согласно законопроекту, под проявлениями украинофобии следует понимать умышленные действия, направленные на разжигание вражды, унижение национальной чести, а также публичное отрицание права украинской нации на самоопределение и государственность. Речь идет, в частности, о следующем:

Публичные призывы к отрицанию субъектности украинского государства и нации; Оправдание покорения или ассимиляции украинского народа, а также отрицание правомерности борьбы за независимость;

Публичное пренебрежение этнокультурными признаками, дискредитацию украинского языка и культуры с целью подрыва национальной идентичности.

Напомним, ранее Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №11495, гарантирующий денежные компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска военнослужащим в случае увольнения со службы во время военного положения.