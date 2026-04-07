Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом в интервью рассказала глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает RegioNews со ссылкой на "Главком".

По словам главы "Опоры", сейчас дискуссии вышли за пределы общих политических рамок, уже в отношении конкретных норм будущего закона.

"Идеи можно быстро проговаривать, но когда речь идет о нормах, то эти временные пределы просто нереалистичны. Ведь нормы сначала пишут, а затем обсуждают с участием разных заинтересованных сторон или ответственных за организацию определенного этапа процесса органов: о заграничном избирательном округе – с МИД, об участии военнослужащих в выборах – с Министерством обороны, Генеральным штабом. Конечно, в процессе присутствует Центральная избирательная комиссия и точно присутствуют политики", – сказала Айвазовская.

Она отметила, что установленные сроки оказались нереалистичными с самого начала. Поскольку выборов в Украине не было пять лет, нужно создать инструменты для новых вызовов (противодействие злоупотреблениям искусственным интеллектом и соцсетями со стороны третьих стран, в частности, РФ). Несмотря на срыв начальных сроков, продолжается детальная разработка юридических норм.

Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская

По словам Айвазовской, проведение свободных и демократических выборов в условиях военного положения невозможно. Несмотря на обсуждение сценариев по голосованию во время перемирия, специалисты настаивают на рациональном подходе ко всему избирательному циклу, а не только ко дню голосования.

Глава "Опоры" добавила, что между политическими силами существует консенсус: на подготовку к выборам требуется не менее полугода после завершения действия военного положения. Это время необходимо не только для старта кампании, но и для развертывания сложной инфраструктуры, в том числе за рубежом, и подготовки избирательных комиссий.

"Это не полгода между окончанием правового режима военного положения и днем ​​голосования, а полгода между окончанием режима военного положения и началом избирательной кампании", – отметила она.

Кроме того, Ольга Айвазовская подчеркнула, что режим прекращения огня не гарантирует безопасности от других угроз. Россия может использовать террористические методы, кибератаки и анонимное вмешательство в процесс, что подвергает сомнению целостность результатов. Для признания выборов легитимными также нужно время на развертывание наблюдательных миссий ОБСЕ и Евросоюза.

