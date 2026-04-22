На Днепропетровщине мужчина украл последние деньги пенсионерки

В Днепропетровской области 57-летнему мужчине может грозить заключение. Это произошло из-за того, что он украл деньги с карты пенсионерки

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Житель города Покров в конце марта возле одного из магазинов нашел банковскую карточку, принадлежавшую 78-летней женщине. Вместо того чтобы вернуть чужую карточку, он в течение нескольких дней оплачивал ею покупки в магазинах и разных заведениях.

В общей сложности он потратил почти 7,5 тысячи гривен. Следует отметить, что это примерно размер средней пенсии по Украине.

Мужчине уже сообщили о подозрении. В ближайшее время он предстанет перед судом.

