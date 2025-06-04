Военные получать компенсации за неиспользованные отпуска

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Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №11495, гарантирующий денежные компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска военнослужащим в случае увольнения со службы во время военного положения

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

За законопроект проголосовали 311 народных депутатов.

Документ вносит изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и устанавливает право военных на выплату компенсации за все неиспользованные дни основного и дополнительного ежегодного отпуска, если увольнение со службы происходит в условиях военного положения.

Закон вступает в силу через один месяц со следующего дня после его опубликования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы могут присоединиться к 128 Закарпатской бригаде.

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