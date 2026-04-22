22 квітня 2026, 23:40

У Раді пропонують криміналізувати українофобію: з'явився законопроєкт

У Верховній Раді внесли законопроєкт, який пропонує встановити відповідальність за українофобію. Це пояснюють тим, що чинний закон про ксенофобію не охоплює це питання

Про це повідомляє "Еспресо", передає RegioNews.

Автор законопроєкту Микола Княжицький вважає, що цей законпроєкт є відповіддю на тривалий запит суспільства. На думку депутата, це потрібно для захисту національної гідності українців всередині країни.

Він зазначив, що законопроєкт спрямований на створення ефективного механізму захисту українців від інформаційних атак, які використовуються для розколу суспільства. При цьому криміналізація українофобії не потребуватиме додаткових витрат з бюджету.

Згідно з законопроєктом, під проявами українофобії слід розуміти умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі, приниження національної честі, а також публічне заперечення права української нації на самовизначення та державність. Йдеться, зокрема, про таке:

  • Публічні заклики до заперечення суб’єктності Української держави та нації; Виправдання підкорення чи асиміляції українського народу, а також заперечення правомірності боротьби за незалежність;
  • Публічну зневагу до етнокультурних ознак, дискредитацію української мови та культури з метою підриву національної ідентичності.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11495, який гарантує грошові компенсації за невикористані щорічні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення зі служби під час воєнного стану.

