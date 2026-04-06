06 апреля 2026, 21:02

Бизнес-сообщество призывает депутатов поддержать законодательные инициативы, направленные на обеспечение равных условий конкуренции

Фото: из открытых источников
Бизнес-сообщество призывает депутатов поддержать законодательные инициативы, направленные на обеспечение равных условий конкуренции. Предприниматели обратились к чиновникам

Об этом сообщает Украинский совет бизнеса, передает RegioNews.

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта, инициатором которых выступил Кабинет Министров Украины, в рамках выполнения структурных маяков программы с МВФ. Речь идет о законопроекте №15110 относительно военного сбора, №15111 – по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также №15112 – по налогообложению операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость.

Законопроекты №15111, №15111-д

Законопроектом предусмотрено введение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, путем имплементации Модельных правил ОЭСР и Директивы DAC 7, что является международным обязательством Украины в соответствии с Меморандумом между Украиной и Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике (далее – Меморандум с МВФ) Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1218-р (подразделение 4.2.2(d) "Обмен информацией для налоговых целей").

В частности, речь идет о простой модели налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. К примеру, сервисы Uber, Bolt, Uklon, Glovo или Kabanchik. Это не распространяется на Авизо, OLX и другие платформы, которые являются "доской объявлений".

"Законопроект по существу вводит сверхупрощенный режим для самозанятых: вместо стандартной ставки 18+5% сейчас – вводится специальный режим – 5% налога на доходы плюс 5% военного сбора. Функции налогового агента возлагаются на сами платформы, которые должны отчитываться о доходах пользователей и уплачивать налоги по автомату, что позволяет автоматически заплатить налоги за пределами международных операций. доходы", - говорят в бизнес-сообществе, поддерживая законопроект.

Законопроект №15112, №15112-1

Этот документ предусматривает усовершенствование налогообложения операций электронной торговли и отдельных вопросов администрирования налога на добавленную стоимость и гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза. Речь идет об отмене освобождения от НДС для товаров стоимостью до 150 евро, которые поступают в Украину в международных почтовых отправлениях.

"Специалисты УРБ считают эту инициативу полезной и призывают народных депутатов безотлагательно принять законопроект №15112 от 30 марта 2026 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость" или альтернативный №15112-1. Эта законодательная инициатива не только вносит налоговые изменения, но и предотвращает системную дискриминацию украинского бизнеса и производства, которая длится годами и имеет масштабные негативные последствия для экономики", – считают в сообществе предпринимателей.

Учитывая вышеизложенное, бизнес сообщество призывает депутатов поддержать законопроекты, направленные на обеспечение равных условий конкуренции, уменьшение теневой экономики и приведение украинского законодательства в соответствие с правилами ЕС.

Напомним, что недавно в Харьковской ОВА во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечения их стабильной работы во время войны.

