22 квітня 2026, 10:54

Мережа U420 була одним із напрямів наркоугруповання "Хімпром": деталі схеми

Фото: Національна поліція
Одним із напрямків угруповання "Хімпром" була мережа U420. Магазини оформлювали через 145 різних ФОПів, кожен із яких виконував окрему функцію

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає RegioNews із посиланням на Цензор.НЕТ.

"Більшість людей, на яких оформлені ці ФОПи, – з неблагополучних верств населення. Переважна більшість з них навіть не знає, що є підприємцями", – зазначив він.

Ця схема була потрібна для ухилення від податків та щоб у разі викриття можна було перекласти всю відповідальність на формальних осіб.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про обшуки магазинів U420 в трьох містах.

Журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.

Згодом у різних містах України зафіксували хвилю нападів на магазини мережі U420, де під виглядом сувенірної продукції продають психотропні речовини

Читайте також: Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні

Ще одним напрямом діяльності "Хімпрому" були шахрайські call-центри, які діяли в Україні та ошукували громадян країн ЄС. У межах міжнародної спецоперації ліквідовано мережу call-центрів у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Загалом задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства, а збитки оцінюються у понад 50 млн грн.

Окремо слідство встановило факти насильницьких злочинів, зокрема залякування підприємців, підпали майна та погрози фізичною розправою. Зафіксовано щонайменше 12 випадків пошкодження майна.

Нагадаємо, в Україні викрили діяльність злочинної організації "Хімпром". Наразі організатору та трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру, двох осіб затримано. Усім обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, засновник наркокартелю "Хімпром" Єгор Буркін (Левченко) судиться із Зеленським через санкції. Його активи заблоковано, ведення торгівельної та будь-якої іншої діяльності на території України заборонено.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, як раніше писало видання RegioNews, розпочалося ще в 2014 році. У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків.

Читайте також: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

