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10 июня 2026, 19:44

Российские оккупанты ударили по Павлограду: горит многоэтажка

10 июня 2026, 19:44
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские войска 10 июня совершили очередную атаку на Павлоград. В результате вражеского удара существенных повреждений получил многоэтажный жилой дом

Об этом сообщил глава Днепропетровщины Александр Ганжа, передает RegioNews .

По предварительным данным, после попадания в здание вспыхнул пожар.

"Враг атаковал Павлоград. Поврежден многоэтажный дом. Возник пожар", — написал Ганжа.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня 10 июня Днепропетровскую область в течение дня враг более 50 раз накрывал огнем, используя ударные беспилотники. Под прицелом оказались три района области.

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