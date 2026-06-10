Российские оккупанты ударили по Павлограду: горит многоэтажка
Российские войска 10 июня совершили очередную атаку на Павлоград. В результате вражеского удара существенных повреждений получил многоэтажный жилой дом
Об этом сообщил глава Днепропетровщины Александр Ганжа, передает RegioNews .
По предварительным данным, после попадания в здание вспыхнул пожар.
"Враг атаковал Павлоград. Поврежден многоэтажный дом. Возник пожар", — написал Ганжа.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, сегодня 10 июня Днепропетровскую область в течение дня враг более 50 раз накрывал огнем, используя ударные беспилотники. Под прицелом оказались три района области.
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Скандал с фортификациями: НАБУ и САП пришли с обысками в Госфинмониторинг
10 июня 2026, 20:25В Киевской области через Telegram торговали "путешествиями" для уклонистов
10 июня 2026, 20:20В Украине появился новый праздник: президент установил День Сил беспилотных систем
10 июня 2026, 19:57В Киевской области пенсионера на велосипеде сбили насмерть
10 июня 2026, 19:50В Украине не отменят бумажные трудовые книжки после 10 июня: что известно
10 июня 2026, 19:35Днепропетровская область под массированным ударом дронов: более 50 атак, есть раненые и разрушения
10 июня 2026, 19:26Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик влетел в людей, выходивших из автобуса
10 июня 2026, 19:13В Кировоградской области на "откатах" за дрова разоблачили лесничего: требовал деньги с каждого грузовика
10 июня 2026, 18:57В Харьковской области рецидивист бросил гранату в полицейских и открыл огонь
10 июня 2026, 18:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все блоги »