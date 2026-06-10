Российские оккупанты ударили по Павлограду: горит многоэтажка

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска 10 июня совершили очередную атаку на Павлоград. В результате вражеского удара существенных повреждений получил многоэтажный жилой дом

Об этом сообщил глава Днепропетровщины Александр Ганжа, передает RegioNews .

По предварительным данным, после попадания в здание вспыхнул пожар.

"Враг атаковал Павлоград. Поврежден многоэтажный дом. Возник пожар", — написал Ганжа.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня 10 июня Днепропетровскую область в течение дня враг более 50 раз накрывал огнем, используя ударные беспилотники. Под прицелом оказались три района области.