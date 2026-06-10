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10 июня 2026, 19:57

В Украине появился новый праздник: президент установил День Сил беспилотных систем

10 июня 2026, 19:57
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Фото: Генштаб ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который отныне будет отмечаться 11 июня

Указ появился на сайте Офиса президента, передает RegioNews .

Именно в этот день в 2024 году СБС запустили в качестве отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины — первую такую структуру в мире.

Возглавил Силы беспилотных систем Вадим Сухаревский, а 3 июня 2025 года командиром стал Роберт "Мадьяр" Бровди.

Напомним, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. Был поражен нефтяной терминал "Курганефтепродукт" в Таганроге Ростовской области РФ.

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