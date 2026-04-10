В Украине снова дорожает морковь: какие цены в супермаркетах

В настоящее время морковь в Украине продается по 6-13 гривен за килограмм. В среднем это на 20% дороже, чем на прошлой неделе. Причиной называют ценовую динамику сезонным истощением запасов качественной продукции. В то же время, если сравнивать с прошлым годом, морковь сейчас на 69% дешевле.

Какие средние цены на морковь в супермаркетах:

Metro 8,80 гривны за килограмм;

Auchan 9,90 гривны за килограмм;

Megamarket 19 гривен за килограмм;

Сильпо 9,80 гривны за килограмм;

АТБ 8,89 гривны за килограмм.

Напомним, в Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а по ночному тарифу – 2,16 грн.