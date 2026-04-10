В Украине снова дорожает морковь: какие цены в супермаркетах
В Украине снова растет стоимость моркови. Причиной называют сезонный дефицит продукции в хранилищах
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В настоящее время морковь в Украине продается по 6-13 гривен за килограмм. В среднем это на 20% дороже, чем на прошлой неделе. Причиной называют ценовую динамику сезонным истощением запасов качественной продукции. В то же время, если сравнивать с прошлым годом, морковь сейчас на 69% дешевле.
Какие средние цены на морковь в супермаркетах:
- Metro 8,80 гривны за килограмм;
- Auchan 9,90 гривны за килограмм;
- Megamarket 19 гривен за килограмм;
- Сильпо 9,80 гривны за килограмм;
- АТБ 8,89 гривны за килограмм.
Напомним, в Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а по ночному тарифу – 2,16 грн.
