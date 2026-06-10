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10 июня 2026, 20:56

Призвал к убийствам украинцев: дело российского пропагандиста Бориса Корчевникова передали в суд

10 июня 2026, 20:56
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в отношении известного российского пропагандиста и бывшего актера Бориса Корчевникова. Фигурант, возглавляющий прокремлевский телеканал "Спас", долгое время занимается откровенной антиукраинской пропагандой

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает RegioNews .

Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт на московского пропагандиста Бориса Корчевникова, публично поддерживающего вооруженную агрессию РФ против Украины.

Подсанкционный фигурант известен как бывший актер сериала "Кадеты", а ныне руководитель прокремлевского телеканала "Спас" и ведущий медийных проектов страны-агрессора.

Как выяснило расследование, он регулярно использует подконтрольные информресурсы для поддержания полномасштабного вторжения в РФ.

"В телеэфирах Корчевников оправдывал военные преступления рашистов против гражданского населения Украины, а также призвал к захвату нашего государства", – говорится в сообщении.

Также установлено, что фигурант неоднократно посещал временно захваченные территории нашего государства.

Во время таких "гастролей" в течение 2022-2023 годов он участвовал в пропагандистских мероприятиях Кремля в поддержку местных оккупационных администраций.

По материалам Службы безопасности Корчевников обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации);
  • ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины).

"Поскольку обвиняемый находится на территории РФ и уклоняется от правосудия, принимаются меры по привлечению его к уголовной ответственности", - добавили в спецслужбе.

Напомним, что Соломенский районный суд Киева заочно признал виновным в преступлениях против национальной безопасности бывшего украинского журналиста Юрия Кота.

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