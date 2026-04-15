В Украине резко подорожал мед: какие цены в супермаркетах

На рынке меда в Украине нестабильная ситуация. У пчеловодства появилось много вызовов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Одним из главных вызовов для пчеловодства называют отравление пчел средствами защиты растений, а также недостаточную коммуникацию между аграриями. Речь идет также о клещем варроа, который становится все более устойчивым к препаратам, что усложняет борьбу с ним и повышает риски пасек.

В среднем в зависимости от сорта в Украине литр меда обходится в 300-450 гривен. Самым дорогим является акациевый мед (до 500 гривен и больше литра). Самыми дешевыми сортами остаются мед и разнотравье: от 130 – 150 гривен или 200 – 250 гривен за литр.

Средние цены на мед в Украине таковы:

  • Акациевый: 450 гривен за литр;
  • Липовый: 430 гривен за литр;
  • Гречневый: 420 гривен за литр;
  • Разнотравье/Подсолнечник: 150 – 330 гривен за литр;
  • Крем-мед: около 208 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине дорожает морковь. Причиной называют ценовую динамику сезонным истощением запасов качественной продукции.

