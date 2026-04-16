16 апреля 2026, 22:36

Цены на бензин в Украине: эксперты прогнозируют удешевление – когда это произойдет

Фото: из открытых источников
После недавнего подорожания бензина на украинских АЗС эксперты прогнозируют понижение цены. Аналитики объяснили, почему

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин отметил, что на украинском рынке в ближайшее время может измениться ситуация. Радикального обвала ценников не будет, однако, по мнению эксперта, есть предпосылки для удешевления бензина:

• Конкуренция с госсетью: "Укрнафта" за счет более дешевого горючего перетянула значительную часть клиентов. Чтобы вернуть их, другие сети готовы работать с минимальной прибылью.
• Отсутствие дефицита: Бензин активно поставляется из Европы железнодорожными вагонами, а запасы дизеля после рекордного импорта в марте (577 тыс. тонн) остаются высокими.
• Логистические акции: Провайдеры горючего покупали ресурс по разным ценам, поэтому некоторые сети смогут выставить ценник на 50 копеек или гривну дешевле уже в ближайшее время.

"Цены на нефть могут даже немного снизиться. Топливный кризис пока отменяется, и особого влияния на внутренний рынок мировые конфликты в ближайшие месяцы не окажут", - считает Дмитрий Леушкин.

Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. При этом в Антимонопольном комитете после проверок пришли к выводу, что украинские АЗС формируют

цены экономика бензин
