Блокада оккупированного юга: Силы Обороны ударили по мосту в районе Чонгара

Фото: DeepState

За последние несколько дней Силы Обороны совершили два точных удара по автомобильному мосту в районе Чонгара по новой так называемой трассе Р-280. Это трасса, соединяющая российский Ростов-на-Дону и Симферополь

Об этом сообщает DeepState, передает RegioNews.

Аналитики отметили, что это часть сверхважного для окупантов сухопутного коридора, который они хотели создать еще с 2022 года. Введение из строя моста в районе Чонгара является важной составляющей блокады и запускает цепную реакцию такой блокады.

Аналитики добавили, что россияне используют для логистики из Крыма следующие направления:

Чонгар — центральный маршрут, находящийся под плотным огнем Сил Обороны, и это в очередной раз было доказано 7 и 9 июня на участке новой автомобильной трассы;

Арабатская стрелка — альтернативное сообщение, которое используют оккупанты, где была проложена новая автомобильная дорога;

Перекопский перешеек – второй альтернативный путь для кацапов, который они активно используют после взятия под огневой контроль двух вышеупомянутых путей;

Керченский пролив - "главные ворота", соединяющие Крым с РФ через Керченский мост (однако и там тоже теперь есть угрозы поражения и задержки).

"Перерезание одного из кратчайших путей "сухопутного коридора" из московии на оккупированную территорию Украины оказывает значительное влияние на логистические способности кацапов для фронта на юге", - говорят эксперты.

Ранее Силы обороны поразили состав боеприпасов в Белгородской области и пункты управления россиян. Также подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя.