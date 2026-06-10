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10 июня 2026, 20:40

Блокада оккупированного юга: Силы Обороны ударили по мосту в районе Чонгара

10 июня 2026, 20:40
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Фото: DeepState
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За последние несколько дней Силы Обороны совершили два точных удара по автомобильному мосту в районе Чонгара по новой так называемой трассе Р-280. Это трасса, соединяющая российский Ростов-на-Дону и Симферополь

Об этом сообщает DeepState, передает RegioNews.

Аналитики отметили, что это часть сверхважного для окупантов сухопутного коридора, который они хотели создать еще с 2022 года. Введение из строя моста в районе Чонгара является важной составляющей блокады и запускает цепную реакцию такой блокады.

Аналитики добавили, что россияне используют для логистики из Крыма следующие направления:

  • Чонгар — центральный маршрут, находящийся под плотным огнем Сил Обороны, и это в очередной раз было доказано 7 и 9 июня на участке новой автомобильной трассы;
  • Арабатская стрелка — альтернативное сообщение, которое используют оккупанты, где была проложена новая автомобильная дорога;
  • Перекопский перешеек – второй альтернативный путь для кацапов, который они активно используют после взятия под огневой контроль двух вышеупомянутых путей;
  • Керченский пролив - "главные ворота", соединяющие Крым с РФ через Керченский мост (однако и там тоже теперь есть угрозы поражения и задержки).

"Перерезание одного из кратчайших путей "сухопутного коридора" из московии на оккупированную территорию Украины оказывает значительное влияние на логистические способности кацапов для фронта на юге", - говорят эксперты.

Ранее Силы обороны поразили состав боеприпасов в Белгородской области и пункты управления россиян. Также подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя.

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