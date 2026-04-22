В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні

Фото з відкритих джерел

На Закарпатті вже стартував сезон полуниці. Перша ягода вже з'явилась на ринках. Проте ціни можуть здивувати

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найперша полуниця цьогоріч з'явилась на Виноградівщині та Берегівщині. Фермери зазначають, що ця місцева полуниця має більш виражений аромат і смак порівняно з імпортною продукцією, яка надходила на полиці супермаркетів узимку.

При цьому ціни на ягоду високі. Це пояснюють великими витратами та обмеженою пропозицією.

Станом на квітень середня вартість полуниці в Україні становить близько 460,65 гривні за кілограм. Водночас у супермаркетах, таких як Novus або Сільпо, ягоди пропонують за ціною від 229 до понад 270 гривень за 100 – 500 грамів. На гуртовому ринку Шувар ціни стартують від 258 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні дорожчає морква. Причиною називають цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції.