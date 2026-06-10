Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой

Фото: полиция Винницкой области

В Виннице полиция устанавливает обстоятельства гибели двух человек после конфликта, произошедшего 10 июня на улице Привокзальной

Об этом сообщила полиция Винницкой области, передает RegioNews .

По предварительной информации, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Во время конфликта мужчина нанес своей знакомой ножевые ранения.

"По предварительной информации, между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого он нанес знакомой ножевые ранения", — сообщили в полиции.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

После этого мужчина тем же ножом нанес себе смертельные ранения.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, что перед судом предстанет киевлянин , обвиняемый в жестоком избиении пожилой женщины. От полученных травм она скончалась.