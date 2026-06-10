Достоверность точечного использования ядерного оружия прямо вытекает из ухудшения ситуации для России

Достоверность точечного использования ядерного оружия прямо вытекает из ухудшения ситуации для России

Иллюстративное фото: из открытых источников

Любителям пренебрегать ядерными угрозами врага следует напомнить базу: ядерное оружие является оружием отчаяния, оружием последней надежды, оружием обнуления военного театра.

Соответственно: вероятность точечного использования ядерного оружия напрямую вытекает из ухудшения ситуации для России. Чем тупиково и паскудно будет складываться война для врага – тем будет расти теоретическая вероятность отчаянных шагов.

Ничего истеричного в этом нет – это сухая констатация. Ядерный противник потому и называется ядерным, что его боеголовки существуют как раз на тот крайний случай, когда нужно радикально переломить крайне неблагоприятный ход войны. Именно поэтому в России всечаще звучат призывы наконец завершить затяжное противостояние, и эти заявления можно воспринимать как формирование запроса на более жесткие действия (в порядке нагнетания: неуязвимая баллистика, "Орешник", ядерный вариант).

В линейной логике, как бы кто ни закрывал на нее глаза, все же существует прямая связь между успешностью наших ударов по России и ядерным сценарием в ответ. Из этого не следует никаких выводов – потому что именно с этого и начиналась асимметричная война, развязанная ядерным противником: на старте он имел и сохраняет ядерное преимущество, которое в критический момент может все обнулить.

Рассмотрение ядерного сценария всегда учитывалось всеми мировыми аналитиками и лидерами. Впрочем, это уже не наша забота: ядерное сдерживание России берут на себя наши ядерные союзники.