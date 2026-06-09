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Виктор Ягун Генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ info@regionews.ua
09 июня 2026, 08:58

От Чернобыля до Лондона: как война переходит в новую фазу

09 июня 2026, 08:58
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На фронте ситуация остается очень напряженной. Количество боевых столкновений приближается к двум сотням за сутки
На фронте ситуация остается очень напряженной. Количество боевых столкновений приближается к двум сотням за сутки
Иллюстрация: ИИ
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Одним из самых резонансных событий последних дней стал удар российского беспилотника по Центральному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

По информации украинской стороны и МАГАТЭ, повреждено здание приема контейнеров и помещения международных инспекторов. В то же время, радиационный фон остается в пределах нормы. Однако сам факт атаки на объект ядерной инфраструктуры демонстрирует готовность кремля использовать риски техногенных катастроф как инструмент политического и психологического давления не только на Украину, но и на всю Европу.

На фронте ситуация остается очень напряженной. Количество боевых столкновений приближается к двум сотням в сутки. российская армия продолжает делать ставку на массовое применение дронов, управляемых авиабомб и изнурительных штурмовых действий. В то же время Силы обороны Украины сохраняют способность не только сдерживать наступательное давление противника, но и наносить ощутимые удары по его логистическим маршрутам и важным объектам в тылу.

Не менее важные процессы проходят на дипломатическом направлении. В Лондоне состоялись переговоры Владимира Зеленского с Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцом. Европейские лидеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины, необходимость усиления систем противовоздушной обороны и координацию политических усилий по завершению войны.

Параллельно у западных медиа появилась информация о попытках использования неформальных каналов коммуникации для поиска возможностей прямых переговоров между Киевом и Москвой.

В целом, события последних дней демонстрируют одновременное обострение на двух взаимосвязанных направлениях. С одной стороны, Россия наращивает военное и террористическое давление, все чаще создавая риски для ядерной и энергетической безопасности Европы. С другой стороны, усиливается дипломатическая активность европейских партнеров, которые все больше стремятся играть самостоятельную роль в поиске путей прекращения войны.

В ближайшие недели покажут, какой из этих факторов будет оказывать определяющее влияние на дальнейшее развитие событий.

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