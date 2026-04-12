10:15  12 апреля
"Получите выплату": украинцев предупредили о мошеннических сообщениях
11:15  12 апреля
Пасхальное "перемирие": россияне атаковали Украину более 1700 раз - Генштаб
11:35  12 апреля
В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военных
12 апреля 2026, 18:55

В Украине будут дорожать лекарства: в Минздраве назвали причины

12 апреля 2026, 18:55
В Украине в ближайшее время придется тратить больше денег на лекарства. Однако граждан успокаивают тем, что не будет сиюминутного подорожания сразу на все товары в аптеке

Об этом сообщает "Новости.LIVE", передает RegioNews.

Директор ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" Эдем Адаманов отметил, что на 10-15% подорожают лекарства, поставляемые из других стран. Причина заключается в изменении курса валют. При этом это не значит, что подорожают сразу все медикаменты.

"Если создать запас лекарства на один — два месяца, можно сэкономить какую-то сумму, но она не настолько значительна, чтобы рисковать, чтобы покупать лекарства, которые вам не понадобятся", - говорит эксперт.

Напомним, в Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а по ночному тарифу – 2,16 грн.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
