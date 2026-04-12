В Украине будут дорожать лекарства: в Минздраве назвали причины

В Украине в ближайшее время придется тратить больше денег на лекарства. Однако граждан успокаивают тем, что не будет сиюминутного подорожания сразу на все товары в аптеке

Директор ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" Эдем Адаманов отметил, что на 10-15% подорожают лекарства, поставляемые из других стран. Причина заключается в изменении курса валют. При этом это не значит, что подорожают сразу все медикаменты.

"Если создать запас лекарства на один — два месяца, можно сэкономить какую-то сумму, но она не настолько значительна, чтобы рисковать, чтобы покупать лекарства, которые вам не понадобятся", - говорит эксперт.

Напомним, в Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а по ночному тарифу – 2,16 грн.