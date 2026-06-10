Фото: Национальная полиция

В Конотопском районе в результате взрыва неизвестного предмета травмировались двое детей 15 и 11 лет. Оба парня с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что дети нашли предмет, похожий на патрон, и бросили его в костер. В результате детонации произошел взрыв, из-за которого они получили ранения.

Полиция отмечает, что любые предметы, подобные боеприпасам или их элементам, представляют серьезную опасность. Даже спустя длительное время они могут сдетонировать вследствие нагрева, удара или другого внешнего воздействия.

Правоохранители призывают родителей регулярно напоминать детям правила минной безопасности и объяснять, что ни в коем случае нельзя прикасаться к подозрительным предметам, переносить их, разбирать или бросать в огонь.

При обнаружении неизвестных или подозрительных предметов граждан просят не приближаться к ним, отойти на безопасное расстояние, предупредить других и немедленно сообщить по номерам 101 или 102.

Напомним, в Сумской области взрывотехники полиции обезвредили боевую часть российского ударного беспилотника, который во время вражеской атаки упал на крышу жилого дома и не сдетонировал.