Днепропетровская область под массированным ударом дронов: более 50 атак, есть раненые и разрушения
Сегодня 10 июня Днепропетровская область подверглась беспрецедентному количеству атак со стороны российских оккупантов. В течение дня враг более 50 раз покрывал регион огнем, используя ударные беспилотники. Под прицелом оказались три района области
Об этом сообщил глава Днепропетровщины Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская и Мировская общины. Изуродованные предприятие, автомобильная мастерская, заправка, частные дома и автомобили.
В Синельниковском районе противник нанес удар по Роздорской и Николаевской общинам. Разрушен частный дом.
Целили русские и по Зеленодольской общине Криворожья. Повреждены инфраструктура и автомобили. Пострадали двое мужчин 35 и 41 лет. Лечатся амбулаторно.
Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска около 20 раз атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области.