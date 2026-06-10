Фото: Днепропетровская ОВА

Сегодня 10 июня Днепропетровская область подверглась беспрецедентному количеству атак со стороны российских оккупантов. В течение дня враг более 50 раз покрывал регион огнем, используя ударные беспилотники. Под прицелом оказались три района области

Об этом сообщил глава Днепропетровщины Александр Ганжа, передает RegioNews .

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская и Мировская общины. Изуродованные предприятие, автомобильная мастерская, заправка, частные дома и автомобили.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Роздорской и Николаевской общинам. Разрушен частный дом.

Целили русские и по Зеленодольской общине Криворожья. Повреждены инфраструктура и автомобили. Пострадали двое мужчин 35 и 41 лет. Лечатся амбулаторно.

Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска около 20 раз атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области.