Обстрелы Херсонщины: враг атаковал ремонтные бригады и гражданские кварталы, есть погибшие

Фото: gaz.kherson.ua

Сегодня, 10 июня, российская армия в очередной раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате артиллерийских атак и ударов вражеских беспилотников погиб мужчина, еще пятеро гражданских лиц, среди которых несовершеннолетний ребенок, получили травмы

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в течение 10 июня 2026 года армия РФ обстреливала населенные пункты Херсона артиллерией и дронами разного типа.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб и пять, среди которых 10-летний ребенок, получили ранения.

В Херсоне и Великой Александровке от российских БПЛА пострадали два человека.

И еще трое гражданских, в том числе десятилетняя девочка, получили травмы от последствий артиллерийского обстрела областного центра.

Кроме того, повреждены частные дома, служебный автотранспорт.

Напомним, что сегодня, 10 июня, российские окупанты в очередной раз целенаправленно атаковали гражданских работников в Херсоне. При выполнении аварийно-восстановительных работ от удара вражеского дрона погиб энергетик.