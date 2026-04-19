Почему долгая война разрушает общество изнутри

Адептам вечной войны следует приготовиться вечно жить в сплошном и непрерывном трэше

Адептам вечной войны следует приготовиться вечно жить в сплошном и непрерывном трэше

Когда любой прохожий может расстрелять любого идущего по тротуару.

Неумолимая и непрекращающаяся война с каждым месяцем беспросветно будет неотвратимо продуцировать психически больных, озлобленных, осатаневших, брутализованных, милитаризованных, травмированных, стрессированных, агрессивных, накрученных людей, всех которых не проверишь на предмет места рождения и идеологических убеждений.

Ментально-когнитивные сдвиги с последующим обезлюдиванием, отвариненням и обесцениванием человеческой жизни – это (пишу капслоком, потому что никак не доходит до несокрушимых) ПРОДУКТ ВЕЧНОЙ ВОЙНЫ.

Будь то свои психопаты, или засланные, или случайные, или подосланные – не имеет значения. Чем дольше будет продолжаться война, тем ниже будет опускаться планка. Глорификация смерти, умноженная на принуждение к гибели, умноженная на обесценивание жизни, умноженная на неконтролируемую ненависть – все вместе формирует национальную катастрофу, из которой выходить будет уже некому.



Долгие войны тем опасны, что они саморазрушают основы человеческих сообществ, их поведения, этики, взаимоотношений и правил сожительства. Долгие войны опасны отсутствием дна.

Долгие войны неизбежно делят общество на 2 категории: убийцы и убитые. Можете выбирать, если хотите.