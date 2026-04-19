Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
19 апреля 2026, 13:28

Почему долгая война разрушает общество изнутри

Читайте також українською мовою
Адептам вечной войны следует приготовиться вечно жить в сплошном и непрерывном трэше
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
Когда любой прохожий может расстрелять любого идущего по тротуару.

Неумолимая и непрекращающаяся война с каждым месяцем беспросветно будет неотвратимо продуцировать психически больных, озлобленных, осатаневших, брутализованных, милитаризованных, травмированных, стрессированных, агрессивных, накрученных людей, всех которых не проверишь на предмет места рождения и идеологических убеждений.

Ментально-когнитивные сдвиги с последующим обезлюдиванием, отвариненням и обесцениванием человеческой жизни – это (пишу капслоком, потому что никак не доходит до несокрушимых) ПРОДУКТ ВЕЧНОЙ ВОЙНЫ.

Будь то свои психопаты, или засланные, или случайные, или подосланные – не имеет значения. Чем дольше будет продолжаться война, тем ниже будет опускаться планка. Глорификация смерти, умноженная на принуждение к гибели, умноженная на обесценивание жизни, умноженная на неконтролируемую ненависть – все вместе формирует национальную катастрофу, из которой выходить будет уже некому.

Долгие войны тем опасны, что они саморазрушают основы человеческих сообществ, их поведения, этики, взаимоотношений и правил сожительства. Долгие войны опасны отсутствием дна.

Долгие войны неизбежно делят общество на 2 категории: убийцы и убитые. Можете выбирать, если хотите.

Украина РФ война стрельба убийство общество убийца психические расстройства
Теракт в Киеве: полицейские сбежали во время стрельбы – видео с места событий
19 апреля 2026, 10:27
6 погибших в Киеве: новые детали о нападающем и его прошлом
19 апреля 2026, 09:45
В Киеве ликвидировали мужчину, который расстрелял людей: что о нем известно
18 апреля 2026, 18:24
Все новости »
 
17 апреля 2026
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
В Киеве проверяют действия полиции во время теракта 18 апреля
19 апреля 2026, 15:05
На Сумщине пограничники уничтожили технику и укрытие окупантов – впечатляющие кадры
19 апреля 2026, 14:43
Теракт в Киеве: 8 раненых в больницах, один в критическом состоянии
19 апреля 2026, 14:02
В Дружковке FPV-дрон попал в многоэтажку: возник пожар
19 апреля 2026, 13:53
Удар по РФ: поражен завод БпЛА "Атлант Аэро" и склады боеприпасов
19 апреля 2026, 13:06
На Львовщине авто столкнулось с мотоциклом: пострадали подростки
19 апреля 2026, 12:23
Потери россиян на 19 апреля: Генштаб обновил данные
19 апреля 2026, 11:59
На Сумщине за сутки – более 70 обстрелов, 1 погибший и 7 пострадавших
19 апреля 2026, 11:25
В Херсоне российский дрон попал в автомобиль – погиб мужчина
19 апреля 2026, 10:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
