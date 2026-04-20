В Хмельницкой области судят мужчину, который продал своего сына на 2 тысячи гривен

Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело мужчины, подозреваемый в незаконной передаче 14-летнего сына для нищенства. Стало известно, что разрешил суд

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

32-летний житель Волочисской общины продал несовершеннолетнего сына для трудовой эксплуатации, в частности для попрошайничества на территории Хмельницкого. За это он получил 2 тысячи гривен.

В апелляционной жалобе сторона защиты просила изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля и уменьшить залог до 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Адвокат просил учесть, что мужчина содержит гражданскую жену и ее пятерых детей.

Апелляционный суд отклонил эти требования. По мнению суда, содержание под стражей необходимо и оправдано. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 302 800 гривен.

Напомним, ранее 32-летняя жительница села Ильница Хустского района за 1000 долларов США "сдала в аренду" на две недели двух своих детей - 11-летнего парня и 5-летнюю девочку.