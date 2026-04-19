Украина и оружие: опасная иллюзия "защиты"

Каждая стрельба в Украине с участием какого-то психа пробуждает голоса лоббистов разрешить свободное владение оружием в стране

Каждая стрельба в Украине с участием какого-то психа пробуждает голоса лоббистов разрешить свободное владение оружием в стране

Фото: Суспільне Новини/Иван Антипенко

Повод есть повод, конечно. Но такое впечатление, что люди хотят, чтобы такие трагедии происходили не раз в год, а раз в неделю.

Потому что сейчас в Украине много нездоровых людей. Но, к счастью, у них нет оружия. Такие случаи – трагическое исключение, а не правило.

И так после войны и во время войны на руках у людей много оружия. И это проблема. И увеличение оружия на руках – это увеличение проблемы, а не ее решения.

И яркий пример, что оружие не должно быть разрешено – США. Где свободное обращение оружия. И где есть сотни массовых расстрелов в год. Где большие города менее безопасны, чем Киев во время войны. Сотни таких случаев, которые произошли в Киеве и являются для нас исключительной трагедией. В США это норма. Привычная история.

Поэтому США и являются единственной из цивилизованных стран, где разрешено свободное владение оружием. Но в США и Трампа президентом избрали.

И не нужны аргументы, что оружие у людей помогло бы. В США, где у каждого может быть оружие, только 3 процента нападений останавливается другими гражданскими оружием. Только три!!! Вероятно, 97 или более процентов этих нападений не произошло бы, если бы не дикое разрешение на владение оружием каждому фрику.

Поэтому если мы хотим увеличить количество украинцев, погибающих в мирных городах от пуль – то свободное обращение оружия это логическое решение. Но это не логическое желание...