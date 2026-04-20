20 апреля 2026, 20:55

Взрывы в Харькове: россияне ударили дроном – есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция
Россияне вечером 20 апреля ударили по городу дроном. Городские власти сообщают о пострадавших

Об этом сообщил мэр Харькова, передает RegioNews.

По словам Игоря Терехова, россияне ударили боевым дроном по Основянскому району. В результате падения обломков в многоквартирных и частных домах выбиты окна. Остальные последствия уточняются. Известно, что пострадали пять человек.

Также через несколько часов россияне снова атаковали Харьков. В этот раз враг направил дрон на Холодногорский район. По словам городского головы, есть информация о пострадавших. Их количество и состояние уточняются.

Напомним, ранее под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находился 31 населенный пункт Херсонской области. Из-за российских ударов получили ранения 9 человек.

