Фото: ОГП

В городе Городок Львовского района разоблачили предпринимателя, который в течение 23 лет держал мужчину в трудовом рабстве. Потерпевший, которому сейчас 71 год, провел в неволе почти треть жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

История началась в 2002 году, когда жительница Городка попросила предпринимателя помочь ее брату с работой и жильем. На тот момент мужчине было 47 лет, у него были проблемы с алкоголем, и семья искала для него отдельное жилье. Поскольку мужчины когда-то дружили, бизнесмен согласился взять его на работу по хозяйству с проживанием и оплатой.

Однако со временем договоренность переросла в жестокую эксплуатацию. Если в первые годы мужчина мог свободно посещать сестру и покидать территорию, то впоследствии он был лишен этой возможности. За свой труд он не получал денег – работодатель выдавал только еду, сигареты и обеспечивал "крышу над головой".

В течение лет обязанности мужчины менялись. Сначала он помогал строить трехэтажный дом бизнесмена, а позже выполнял тяжелую физическую работу: рубил дрова, косил траву и собирал урожай. О том, что и когда нужно сделать, предприниматель сообщал как при встрече, так и по телефону.

Ежегодно с марта по октябрь мужчину вывозили на агропромышленное хозяйство охранять озеро и ухаживать за свиньями.

В Городке мужчина жил в хозяйственной постройке с бетонным полом. Через одинарную дверь, ведущую прямо на улицу и не закрывавшуюся плотно, обогреть комнату буржуйкой было невозможно. Водоснабжение отсутствовало, а туалетом служила выгребная яма.

На территории фермы мужчина жил в металлическом контейнере без окон, утепления, электричества и воды. Мылся в озере, а воду для питья брал из источника неподалеку.

У потерпевшего не было сменной одежды или постельного белья, а его паспорт забрал "работодатель".

Предприниматель игнорировал жалобы мужчины на здоровье. Когда качество работы его не устраивало, он применял силу – бил рабочего палкой, кричал и унижал его.

Освободить мужчину удалось лишь в конце сентября 2025 года после того, как миграционная полиция получила информацию о незаконной эксплуатации человека. Медики диагностировали у 71-летнего пострадавшего хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы рук и полное отсутствие зубов. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила ухудшение его психоэмоционального состояния спустя годы изоляции и отсутствия нормального общения.

Сейчас пострадавший находится в гериатрическом пансионате.

Предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Следствие продолжается.

