13:49  20 апреля
Мать и бабушка не верили: в Винницкой области мужчина еженедельно в течение двух лет насиловал падчерицу
10:39  20 апреля
Гибель депутата в Одессе: появилось фото автомобиля с места происшествия
08:37  20 апреля
На Львовщине Audi вылетел с дороги, опрокинулся и сгорел
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2026, 14:34

Бил и заставлял жить в контейнере: во Львовской области предприниматель 23 года держал одноклассника в рабстве

Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

В городе Городок Львовского района разоблачили предпринимателя, который в течение 23 лет держал мужчину в трудовом рабстве. Потерпевший, которому сейчас 71 год, провел в неволе почти треть жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

История началась в 2002 году, когда жительница Городка попросила предпринимателя помочь ее брату с работой и жильем. На тот момент мужчине было 47 лет, у него были проблемы с алкоголем, и семья искала для него отдельное жилье. Поскольку мужчины когда-то дружили, бизнесмен согласился взять его на работу по хозяйству с проживанием и оплатой.

Однако со временем договоренность переросла в жестокую эксплуатацию. Если в первые годы мужчина мог свободно посещать сестру и покидать территорию, то впоследствии он был лишен этой возможности. За свой труд он не получал денег – работодатель выдавал только еду, сигареты и обеспечивал "крышу над головой".

В течение лет обязанности мужчины менялись. Сначала он помогал строить трехэтажный дом бизнесмена, а позже выполнял тяжелую физическую работу: рубил дрова, косил траву и собирал урожай. О том, что и когда нужно сделать, предприниматель сообщал как при встрече, так и по телефону.

Ежегодно с марта по октябрь мужчину вывозили на агропромышленное хозяйство охранять озеро и ухаживать за свиньями.

В Городке мужчина жил в хозяйственной постройке с бетонным полом. Через одинарную дверь, ведущую прямо на улицу и не закрывавшуюся плотно, обогреть комнату буржуйкой было невозможно. Водоснабжение отсутствовало, а туалетом служила выгребная яма.

На территории фермы мужчина жил в металлическом контейнере без окон, утепления, электричества и воды. Мылся в озере, а воду для питья брал из источника неподалеку.

У потерпевшего не было сменной одежды или постельного белья, а его паспорт забрал "работодатель".

Предприниматель игнорировал жалобы мужчины на здоровье. Когда качество работы его не устраивало, он применял силу – бил рабочего палкой, кричал и унижал его.

Освободить мужчину удалось лишь в конце сентября 2025 года после того, как миграционная полиция получила информацию о незаконной эксплуатации человека. Медики диагностировали у 71-летнего пострадавшего хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы рук и полное отсутствие зубов. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила ухудшение его психоэмоционального состояния спустя годы изоляции и отсутствия нормального общения.

Сейчас пострадавший находится в гериатрическом пансионате.

Предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Следствие продолжается.

Напомним, ранее пограничники задержали 56-летнюю уроженку Закарпатской области, имевшую словацкое гражданство, продававшую украинок в сексуальное рабство. Следствие установило по меньшей мере пять жертв, в том числе 16-летнюю девушку.

задержание рабство Львовская область трудовая эксплуатация предприниматель
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
На Полтавщине легковушка "влетела" в грузовик: среди пострадавших 2-летний ребенок
20 апреля 2026, 15:55
В Черкасской области разоблачили масштабную добычу песка со дна Днепра
20 апреля 2026, 15:52
Изнасилование ребенка в Кировоградской области: полиция задержала злоумышленника
20 апреля 2026, 15:46
Украинский музыкант погиб в результате теракта в Киеве
20 апреля 2026, 15:35
За депортацию женщин из ТОТ Запорожской области четверо граждан РФ получили по 12 лет заключения
20 апреля 2026, 15:16
В Одессе военный в СОЧ угрожал прохожим и ранил ребенка ножом
20 апреля 2026, 14:58
ДТП в Полтавской области: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
20 апреля 2026, 14:49
В Житомирской области ликвидировали ботоферму на 20 тысяч аккаунтов: работала на спецслужбы РФ
20 апреля 2026, 14:15
Корректировала авиаудары по Краматорску: в суд передали дело 16-летнего российского агента
20 апреля 2026, 14:07
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »