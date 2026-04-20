20 апреля 2026, 21:58

В Нежине 11-летний мальчик случайно подстрелил товарища из найденного пистолета

Фото: Национальная полиция
В Нежине в Черниговской области 11-летний мальчик ранил 12-летнего товарища из пистолета, который нашел три дня назад и спрятал дома.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

"Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в городе Нежин 12-летний мальчик получил ранение ноги по предмету, похожему на травматический пистолет", — сообщили правоохранители.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

По словам 11-летнего мальчика, три дня назад он нашел пистолет, забрал его домой и спрятал.

Сегодня к нему в гости пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку. Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел — 12-летний мальчик получил ранение ноги.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Опасностей для жизни мальчика нет.

Полицейские устанавливают все происшествия. Пистолет изъяли и направили на экспертизу.

Решается правовая квалификация происшествия.

Напомним, что в Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину в состоянии опьянения, который ходил по улице с предметом, похожим на пистолет .

Нежин Черниговская область ребенок стрельба полиция
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
В Хмельницкой области судят мужчину, который продал своего сына на 2 тысячи гривен
20 апреля 2026, 23:55
В Николаевской области российский военный изнасиловал несовершеннолетнюю
20 апреля 2026, 23:40
"Не все общины выполняют то, что нужно": Зеленский рассказал, какой будет следующая зима из-за вероятных атак РФ
20 апреля 2026, 23:15
Нападение на помещение ТЦК в Прикарпатье: злоумышленника отправили за решетку
20 апреля 2026, 22:30
Снайпер в "Азове": как пройти отбор в подразделение
20 апреля 2026, 21:30
В Киеве задержали мужчину, разгуливавшего по улицам с пистолетом
20 апреля 2026, 21:16
Ограничение света 21 апреля: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться
20 апреля 2026, 21:15
Взрывы в Харькове: россияне ударили дроном – есть пострадавшие
20 апреля 2026, 20:55
Оккупанты ударили по АЗС в Богодухове: ранены три человека
20 апреля 2026, 20:38
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
