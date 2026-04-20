Фото: Национальная полиция

В Нежине в Черниговской области 11-летний мальчик ранил 12-летнего товарища из пистолета, который нашел три дня назад и спрятал дома.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

"Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в городе Нежин 12-летний мальчик получил ранение ноги по предмету, похожему на травматический пистолет", — сообщили правоохранители.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

По словам 11-летнего мальчика, три дня назад он нашел пистолет, забрал его домой и спрятал.

Сегодня к нему в гости пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку. Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел — 12-летний мальчик получил ранение ноги.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Опасностей для жизни мальчика нет.

Полицейские устанавливают все происшествия. Пистолет изъяли и направили на экспертизу.

Решается правовая квалификация происшествия.

