Ограничение света 21 апреля: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться

В Украине из-за ударов российской армии по энергетике часто вынуждены вводить ограничения. В Укрэнерго разъяснили, какая прогнозируется ситуация на завтра

Во вторник, 21 апреля, в Украине не прогнозируют графики отключения света. При этом энергетики призывают украинцев ограничить использование мощных приборов в вечерние часы: с 17:00 до 22:00.

Однако следует отметить, что иногда ситуация может изменяться в течение суток. Поэтому важно следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Напомним, ранее Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это произошло впервые с ноября 2025 года.