20 апреля 2026, 13:49

Мать и бабушка не верили: в Винницкой области мужчина еженедельно в течение двух лет насиловал падчерицу

Фото: ОГП
В Винницком районе взяли под стражу 42-летнего мужчину, подозреваемого в длительном сексуальном насилии над ребенком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

О преступлении стало известно после пасхальных праздников. Руководство школы сообщило полиции, что 13-летняя ученица призналась школьному психологу, что подвергается систематическому насилию со стороны отчима. Толчком к разговору стали синяки на руках ребенка, которые педагоги заметили после выходных.

Девочка призналась, что отчим насиловал ее в течение двух лет – почти еженедельно с 11-летнего возраста. По словам потерпевшей, впервые это произошло, когда они остались дома сами: тогда мужчина связал ее и надругался. Девочка пыталась рассказать обо всем матери и бабушке, но родные ей не поверили.

Полиция задержала подозреваемого и провела обыск. Первичны медицинскый осмотр подтвердил слова ребенка, сейчас продолжаются экспертизы.

Известно, что в семье воспитываются мальчики, они не пострадали.

Сейчас девочка находится в специализированном заведении, где с ней работают психологи.

Суд направил задержанного под стражу без права внесения залога. Ему сообщили о подозрении. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, в Винницкой области вынесли приговор насильнику 9-летнего мальчика. За издевательство над ребенком злоумышленник остальную жизнь проведет за решеткой.

задержание происшествия Винницкая область изнасилование ребенок несовершеннолетняя злоумышленник
