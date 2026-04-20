13:49  20 апреля
Мать и бабушка не верили: в Винницкой области мужчина еженедельно в течение двух лет насиловал падчерицу
15:35  20 апреля
Украинский музыкант погиб в результате теракта в Киеве
14:34  20 апреля
Бил и заставлял жить в контейнере: во Львовской области предприниматель 23 года держал одноклассника в рабстве
20 апреля 2026, 22:30

Нападение на помещение ТЦК в Прикарпатье: злоумышленника отправили за решетку

20 апреля 2026, 22:30
Фото: из открытых источников
Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области завершил рассмотрение резонансного дела по штурму пункта сбора на улице Чорновила. Стало известно, какое наказание получил один из злоумышленников

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Группа мужчин применила силу к военным ТЦК и повредила помещение пункта. Поэтому также временно была сорвана работа ТЦК.

Обвиняемый на суде признал вину. Он также перечислил 100 тысяч гривен в поддержку ВСУ. В частности, теперь он должен компенсировать более 19 тысяч гривен расходов на экспертизы. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее другие участники инцидента тоже получили приговоры: один получил год заключения, другой – 4 года за нанесение тяжелых травм.

Напомним, в Украине с начала действия военного положения зафиксировано более 600 нападений на работников ТЦК и СП. Больше всего таких инцидентов – в Харьковской (69), Киеве (53) и в Днепропетровской (45).

В Одессе военный в СОЧ угрожал прохожим и ранил ребенка ножом
20 апреля 2026, 14:58
В Киеве полиция и ТЦК устроили драку со стрельбой во время мобилизации
18 апреля 2026, 14:28
В Одессе работник ТЦК порезал ножом колесо в гражданском авто
17 апреля 2026, 21:59
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
В Хмельницкой области судят мужчину, который продал своего сына на 2 тысячи гривен
20 апреля 2026, 23:55
В Николаевской области российский военный изнасиловал несовершеннолетнюю
20 апреля 2026, 23:40
"Не все общины выполняют то, что нужно": Зеленский рассказал, какой будет следующая зима из-за вероятных атак РФ
20 апреля 2026, 23:15
В Нежине 11-летний мальчик случайно подстрелил товарища из найденного пистолета
20 апреля 2026, 21:58
Снайпер в "Азове": как пройти отбор в подразделение
20 апреля 2026, 21:30
В Киеве задержали мужчину, разгуливавшего по улицам с пистолетом
20 апреля 2026, 21:16
Ограничение света 21 апреля: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться
20 апреля 2026, 21:15
Взрывы в Харькове: россияне ударили дроном – есть пострадавшие
20 апреля 2026, 20:55
Оккупанты ударили по АЗС в Богодухове: ранены три человека
20 апреля 2026, 20:38
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
