Нападение на помещение ТЦК в Прикарпатье: злоумышленника отправили за решетку

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области завершил рассмотрение резонансного дела по штурму пункта сбора на улице Чорновила. Стало известно, какое наказание получил один из злоумышленников

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Группа мужчин применила силу к военным ТЦК и повредила помещение пункта. Поэтому также временно была сорвана работа ТЦК.

Обвиняемый на суде признал вину. Он также перечислил 100 тысяч гривен в поддержку ВСУ. В частности, теперь он должен компенсировать более 19 тысяч гривен расходов на экспертизы. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее другие участники инцидента тоже получили приговоры: один получил год заключения, другой – 4 года за нанесение тяжелых травм.

Напомним, в Украине с начала действия военного положения зафиксировано более 600 нападений на работников ТЦК и СП. Больше всего таких инцидентов – в Харьковской (69), Киеве (53) и в Днепропетровской (45).