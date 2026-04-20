20 апреля 2026, 21:30
Снайпер в "Азове": как пройти отбор в подразделение

20 апреля 2026, 21:30
Фото: АЗОВ
В 12-й бригаде «Азов» открыта вакансия снайпера. Кто проходит отбор, какие задачи выполняют бойцы и как присоединиться к подразделению.

На войне многое зависит от людей, которых противник даже не видит. Снайперы работают на дистанции – наблюдают за позициями, отслеживают движение и выбирают момент для выстрела.

Один меткий выстрел может сорвать ротацию, убрать корректировщика или заставить подразделение противника сменить позиции. Потому снайперов готовят долго и отбирают внимательно.

Сейчас снайперское подразделение легендарной 12-й бригады "Азов" ищет новых людей. Кандидаты проходят подготовку и после этого работают вместе с бойцами, уже имеющими боевой опыт. А вы видите себя в роли снайпера?

Один выстрел после нескольких часов ожидания

Снайперская работа начинается не со стрельбы. Зачастую это часы наблюдения: лежать на позиции, смотреть в оптику и ждать, когда появится цель.

Поэтому при отборе обращают внимание не только на навыки стрельбы.

К кандидатам есть несколько требований :

  • Пригодность к военной службе по состоянию здоровья и психологической стойкости;

  • навыки стрельбы из стрелкового оружия (от минимального уровня);

  • понимание, как работает стрелковое оружие и каковы характеристики.

  • внимательность и способность долго сконцентрироваться;

  • опыт военной службы будет преимуществом.

Часть кандидатов приходит из гражданской жизни. Остальные уже имеют военный опыт или работали с оружием.

Какие задачи выполняет снайпер на фронте?

Снайпер в подразделении выполняет не только огневые задачи. Зачастую его работа связана с наблюдением и передачей информации.

К основным задачам относятся:

  • поражение важных целей противника на дистанции;

  • наблюдение за перемещением сил противника;

  • сбор разведывательной информации;

  • подготовка и маскировка позиций;

  • обслуживание оружия и снаряжение.

В большинстве случаев снайпер работает в паре. Один боец ведет наблюдение, другой производит выстрел.

Как проходит подготовка снайперов?

После выбора кандидаты проходят подготовку под руководством инструкторов с боевым опытом.

Обучение включает :

  • Работу со стрелковым и снайперским оружием;

  • изучение баллистики;

  • маскировка и обустройство позиций;

  • работу в паре и наблюдение.

Большинство занятий проходят в полевых условиях.

Как присоединиться к снайперу?

В подразделении набирают новых людей. Да, у вас может отсутствовать опыт, но если покажете желание и готовность учиться, то наставники помогут. Обучение проводят инструкторы с боевым опытом, поэтому не стоит опасаться, что теоретики передадут, как надо и как не надо воевать.

Работа подходит не всем: иногда приходится долго ждать, внимательно смотреть и не торопиться с решениями.

Если вы рассматриваете такое направление службы – подайте анкету на сайте azov.org.ua и укажите в комментарии, что хотите именно в снайперское подразделение.

