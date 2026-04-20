Мать и бабушка не верили: в Винницкой области мужчина еженедельно в течение двух лет насиловал падчерицу
Украинский музыкант погиб в результате теракта в Киеве
Бил и заставлял жить в контейнере: во Львовской области предприниматель 23 года держал одноклассника в рабстве
20 апреля 2026, 23:40

В Николаевской области российский военный изнасиловал несовершеннолетнюю

Фото: из открытых источников
Прокуроры специализированного подразделения Офис Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного. Известно, что он на территории Украины изнасиловал несовершеннолетнюю

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в ноябре 2022 года подразделения бойцов Росгвардии оккупировали один из населенных пунктов Николаевской области. Тогда один из оккупантов, угрожая оружием, силой посадил двух несовершеннолетних девушек в автомобиль. Впоследствии он привез их в квартиру, где находились другие русские военные.

Известно, что когда обвиняемый остался с одной из девушек в одиночестве, он применил к ней физическое насилие и изнасиловал его.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум лицам, причастным к застенкам в Херсоне. По данным следствия, в подвале захваченного здания в центре временно оккупированного города в 2022 году гражданских систематически удерживали незаконно и подвергали пыткам. Людей держали в антисанитарных условиях – без окон и освещения.

