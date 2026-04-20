РФ атаковала Украину 142 дронами: зафиксировано попадание на 18 локациях

В ночь на 20 апреля (с 18:00 19 апреля) российские войска атаковали Украину 142 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 113 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано 28 попаданий ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.

Напомним, в ночь на 20 апреля Россия атаковала Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в жилищный сектор. Известно об одном пострадавшем. Мужчина 1974 года госпитализирован в местную больницу.