На Прикарпатье иномарка перевернулась в обрыв: погибли люди

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 4 июня за пределами села Вышкив Выгодского территориального общества. К сожалению, погибли три человека

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 48-летний водитель Volkswagen Passat ехал по автодороге Р-21 сообщением "Долина - Хуст". Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги леворус и убедился в обрыве.

В результате аварии погиб водитель, а также его пассажиры 29 и 35 лет.

"По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее вблизи Винницы столкнулись три легковушки и грузовик. Погиб водитель одного из легковушек, шесть человек получили травмы.