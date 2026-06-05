Суд вынес приговор коллаборантке, которая строила псевдоминистерство в Херсонской области

Фото: Херсонская областная прокуратура

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Приговором суда ей назначено наказание – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и органах, оказывающих публичные услуги, а также заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 15 лет.



Прокуроры доказали, что осужденная в июне 2022 года добровольно вступила в должность так называемого "заместителя директора" в оккупационном "Департаменте информационной политики Херсонской области". После реорганизации незаконного органа власти стала исполняющей обязанности "заместителя министра информационной политики".



На псевдодолжности она разрабатывала и контролировала выполнение нормативно-правовых актов в подчиненных ей структурных подразделениях, отвечала за формирование информационной политики оккупационной администрации и согласование материалов для публикаций в подконтрольных медиа. Также осужденная разрабатывала и реализовывала информационные кампании, направленные на популяризацию оккупационных органов власти среди населения временно оккупированной территории.



Приговор вынесен заочно. Срок наказания будет считаться с момента его фактического задержания.

Напомним, что к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен еще один предатель , воевавший в составе российских оккупационных войск против Сил обороны в Донецкой области.