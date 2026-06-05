Бюджет недополучил миллионы: в Кривом Роге эксдиректора предприятия будут судить за халатность
Криворожские полицейские сообщили о подозрении бывшему директору предприятия, из-за служебной халатности которой бюджету территориального общества был нанесен значительный ущерб
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
В результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей фигурантки Криворожская городская территориальная община недополучила более 5 миллионов гривен.
Правоохранители Криворожского районного управления полиции установили, что директор общества не оформила договор аренды земельного участка с Криворожским городским советом, на котором расположен комплекс недвижимого имущества предприятия.
В результате предприятие в течение декабря 2022 - мая 2025 года пользовалось земельным участком без надлежащего оформления арендных отношений и без уплаты арендной платы. Поэтому территориальная община понесла убытки на сумму более 5,1 млн гривен.
При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Напомним, что правоохранители задержали главу одного из городов Одесской области . Оказалось, что он требовал взятки во время модернизации энергетической инфраструктуры южного региона.