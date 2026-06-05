Фото: ГСЧС

Утром 4 июня спасатели подняли на поверхность тело парня, пропавшего на реке Сейм в городе Батурин Нежинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Причины и обстоятельства гибели 22-летнего юноши устанавливаются.

В Корюковском районе продолжается поисковая операция на реке Дяговка вблизи села Волосковцы. Там ищут 64-летнего мужчину.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: отдыхать только в специально обустроенных местах, не входить в воду в состоянии опьянения и присматривать за детьми.

Напомним, утром 3 июня в реке Быстрица на Черниговщине нашли тело 17-летнего парня, пропавшего после последнего звонка.