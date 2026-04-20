Кривой Рог под атакой дрона: поврежден объект инфраструктуры

Под утро 20 апреля российские войска атаковали Кривой Рог беспилотником типа "шахед", попав в объект инфраструктуры

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, продолжается аварийно-спасательная операция.

Также зафиксированы повреждения многоэтажных жилых домов. На месте проводятся обследования и обходы территорий. Известно об одном пострадавшем – 39-летнем мужчине, который получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении.

Вилкул добавил, что в Криворожском районе обстрелы не зафиксированы.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, а также Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины. В результате атак пострадали пять человек. Повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, частные и многоэтажные дома.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 596 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак четыре человека получили ранения. Поступило 155 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.