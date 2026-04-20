20 апреля 2026, 08:51

На Днепропетровщине из-за российских атак пострадали 6 человек

20 апреля 2026, 08:51
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Вечером 19 апреля и ночью 20 апреля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрелов ранения получили 5 человек, трое из них госпитализированы. Одного из пострадавших в больницу доставили спасатели ГСЧС.

В районном центре и четырех общинах повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, а также хозяйственные постройки. В Никополе в результате обстрела загорелся двухэтажный жилой дом.

В городе Кривой Рог пострадал мужчина. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и многоэтажных жилых домов.

В Синельниковском районе враг атаковал три общины. В результате ударов возник пожар в жилой застройке – загорелись крыша частного дома и хозяйственное сооружение. Также повреждена инфраструктура.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий атак.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 596 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак четыре человека получили ранения. Поступило 155 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Кривой Рог под атакой дрона: поврежден объект инфраструктуры
20 апреля 2026, 07:53
596 ударов по Запорожской области: пострадали четыре человека
20 апреля 2026, 07:22
Россия ударила по жилому сектору на Киевщине: травмирован мужчина
20 апреля 2026, 07:04
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
В Киеве после стрельбы умер раненый: погибших уже 7
20 апреля 2026, 11:06
Враг атаковал Полтавщину: ранены люди, повреждено предприятие
20 апреля 2026, 10:52
Гибель депутата в Одессе: появилось фото автомобиля с места происшествия
20 апреля 2026, 10:39
Оккупанты на Сумщине снова попытались прорваться через трубу
20 апреля 2026, 10:16
Страх вместо службы: что произошло с полицией в Украине
20 апреля 2026, 09:57
РФ атаковала Украину 142 дронами: зафиксировано попадание на 18 локациях
20 апреля 2026, 09:48
В Одессе в автомобиле обнаружили тело депутата городского совета: что известно
20 апреля 2026, 09:30
Россия атаковала Сумщину почти 70 раз: три человека ранены
20 апреля 2026, 09:21
1050 окупантов и танки с артсистемами: потери РФ в сутки
20 апреля 2026, 09:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
