На Днепропетровщине из-за российских атак пострадали 6 человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В результате обстрелов ранения получили 5 человек, трое из них госпитализированы. Одного из пострадавших в больницу доставили спасатели ГСЧС.

В районном центре и четырех общинах повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, а также хозяйственные постройки. В Никополе в результате обстрела загорелся двухэтажный жилой дом.

В городе Кривой Рог пострадал мужчина. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и многоэтажных жилых домов.

В Синельниковском районе враг атаковал три общины. В результате ударов возник пожар в жилой застройке – загорелись крыша частного дома и хозяйственное сооружение. Также повреждена инфраструктура.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий атак.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 596 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак четыре человека получили ранения. Поступило 155 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.