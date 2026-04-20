На Днепропетровщине из-за российских атак пострадали 6 человек
Вечером 19 апреля и ночью 20 апреля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрелов ранения получили 5 человек, трое из них госпитализированы. Одного из пострадавших в больницу доставили спасатели ГСЧС.
В районном центре и четырех общинах повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, а также хозяйственные постройки. В Никополе в результате обстрела загорелся двухэтажный жилой дом.
В городе Кривой Рог пострадал мужчина. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и многоэтажных жилых домов.
В Синельниковском районе враг атаковал три общины. В результате ударов возник пожар в жилой застройке – загорелись крыша частного дома и хозяйственное сооружение. Также повреждена инфраструктура.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий атак.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 596 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак четыре человека получили ранения. Поступило 155 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.