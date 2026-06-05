50 вражеских атак за сутки: на Днепропетровщине ранены в результате обстрелов
Российские войска на протяжении 5 июня более 50 раз атаковали три района Днепропетровской области, получили ранения четыре человека
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
Войска РФ применили беспилотники, артиллерию и авиабомбу.
По словам Ганжи, в Никопольском районе под ударами оказались райцентр, Красногригорьевская, Мозолевская, Мировская и Покровская общины. Повреждены предприятия, больница, инфраструктура, частные дома и автомобили.
Ранения получили 37-летний и 40-летний мужчины. Они будут лечиться амбулаторно.
В Синельниковском районе россияне били по Дубовиковской, Шахтерской и Покровской общинам. Повреждены церковь, частный дом и машины.
Ранения получили женщины в возрасте 41 и 44 лет. Обе будут лечиться амбулаторно.
В Грушевском обществе Криворожского района поврежден частный дом.
Напомним, что 5 июня 2026 года около 13:10 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Херсонской области .