В Херсонской области враг атаковал АЗС и жилые кварталы, есть погибшая и более двух десятков раненых

Фото: ГСЧС

В течение 5 июня 2026 года российская армия совершила авиаудар и била по Херсонщине реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией, минометами, дронами разных типов.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще 23 получили ранения.

Днем ударный дрон ударил по автозаправочной станции на областной трассе близ Посад-Покровского. Погибла 35-летняя сотрудница заправки, еще девять гражданских получили травмы, среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

От других атак с помощью дронов в Херсоне, Чернобаевке и Федоровке ранены еще 12 человек, среди них сотрудники полиции.

Также двое гражданских пострадали в Комишанах и Никольском в результате артиллерийских обстрелов.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, школа, магазин, админздание, гражданские автобусы, гаражи, легковой автотранспорт.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 5 июня 2026 года около 13:10 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Херсонской области .