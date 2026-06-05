Эксполицейского, который на Полтавщине насмерть сбил двух девушек, отправили за решетку
Бывший работник полиции признан виновным в смертельном ДТП в Карловке, в результате которого погибли две 17-летние сестры
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Суд назначил мужчине максимальное наказание – 12 лет лишения свободы. Также он на 10 лет лишен права управлять транспортными средствами и специального звания.
Прокуроры доказали, что вечером 30 ноября 2025 года сержант полиции, управляя собственным автомобилем Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги домой. От полученных травм девочки погибли на месте. Они были сестрами-тройняшками.
На момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – в его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Кроме того, он двигался со скоростью более 100 км/ч в пределах населённого пункта.
После ДТП правоохранителю сообщили о подозрении и заключили под стражу без права внесения залога. По результатам служебного расследования его уволили из полиции.
В суде мужчина признал вину и попросил прощения у матери погибших девушек.
Напомним, что в Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который устроил умышленную аварию, чтобы расправиться с бывшей сожительницей.