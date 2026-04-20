Россия атаковала Сумщину почти 70 раз: три человека ранены
В Сумской области за минувшие сутки зафиксировано почти 70 обстрелов по 23 населенным пунктам в 13 общинах области. В результате российских атак пострадали трое гражданских
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в Верхнесыворотской общине ранения получил 75-летний мужчина, в Недригайловской - 86-летняя женщина, в Великописаревской - 51-летний мужчина.
В результате атак повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт:
- в Шосткинской общине – частные и многоквартирные дома, инфраструктура и автомобили;
- в Глуховской – жилье, хозяйственные постройки и авто;
- в Эсманьской – разрушен частный дом;
- в Середино-Будской, Великописаревской и Путивльской общинах – повреждены частные дома;
- в Верхнесыворотской – жилье, инфраструктура и автомобиль;
- в Сумской общине – нежилое помещение.
Воздушная тревога в Сумской области продолжалась 21 час 1 минуту.
Напомним, вечером 19 апреля и ночью 20 апреля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрелов ранения получили 6 человек.
