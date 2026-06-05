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05 июня 2026, 12:51

В Харьковской области перевернулся автобус со школьниками: пострадали дети и учителя

05 июня 2026, 12:51
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Фото: прокуратура
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ДТП произошло утром 5 июня на трассе Р-58 "Мерефа – Златополь – Лозовая"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Водитель Volkswagen LT не справился с управлением, съехал на обочину, после чего микроавтобус перевернулся в кювет.

В салоне находились 14 детей – ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, сопровождавших группу во время экскурсии.

В результате ДТП пострадали трое детей и двое взрослых. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницы.

Напомним, вечером 4 июня вблизи Винницы столкнулись три легковушки и грузовик. Погиб водитель одного из легковушек, шесть человек получили травмы.

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