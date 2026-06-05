В Харьковской области перевернулся автобус со школьниками: пострадали дети и учителя
ДТП произошло утром 5 июня на трассе Р-58 "Мерефа – Златополь – Лозовая"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Водитель Volkswagen LT не справился с управлением, съехал на обочину, после чего микроавтобус перевернулся в кювет.
В салоне находились 14 детей – ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, сопровождавших группу во время экскурсии.
В результате ДТП пострадали трое детей и двое взрослых. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницы.
Напомним, вечером 4 июня вблизи Винницы столкнулись три легковушки и грузовик. Погиб водитель одного из легковушек, шесть человек получили травмы.
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