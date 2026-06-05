Фото: прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Водитель Volkswagen LT не справился с управлением, съехал на обочину, после чего микроавтобус перевернулся в кювет.

В салоне находились 14 детей – ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, сопровождавших группу во время экскурсии.

В результате ДТП пострадали трое детей и двое взрослых. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницы.

Напомним, вечером 4 июня вблизи Винницы столкнулись три легковушки и грузовик. Погиб водитель одного из легковушек, шесть человек получили травмы.