Дикие звери в квартире: киевлянка предстанет перед судом за пытки волка и лисы

Фото: Нацполиция

Оболонской окружной прокуратурой города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 56-летней жительницы столицы, обвиняемой в жестоком обращении с животными

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Установлено, что обвиняемая в течение длительного времени удерживала в собственной квартире на Оболони дикого волка, лису и собак, создав опасное сосуществование разных видов животных.

При этом в своих социальных сетях женщина выкладывала видео, на которых были зафиксированы условия содержания – в частности, волк находился в тесной клетке, а лиса на балконе.

В декабре 2025 года хищник набросился на владелицу, травмировав ей руку и бедро. После этого зоозащитники изъяли у женщины волка, а в ее квартире также был обнаружен труп лисы.

Животное умерло из-за длительной жизни в ненадлежащих условиях - без ветеринарного ухода и питания, что повлияло на его организм.

За жестокое обращение с лисицей женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в столице сообщили о подозрении женщине из-за гибели лисы . Она содержала дикое животное в квартире.