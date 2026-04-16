16 квітня 2026, 14:14

У ДБР викрили "таємного" заступника із мільйонною зарплатою і розкішним майном родини – Bihus.Info

Ростислав Пекар сідає у службове авто біля будинку в "Золоче". Фото: Bihus.Info
Журналісти Bihus.Info ідентифікували особу заступника директора Державного бюро розслідувань, інформація про якого відсутня у відкритих джерелах

Про це інформує RegioNews із посиланням на розслідування журналістів.

Йдеться про Ростислава Пекаря, чиє ім’я не фігурує ані на офіційному сайті ДБР, ані в деклараціях чи публічних звітах відомства.

За даними розслідування, Пекар міг обійняти посаду заступника директора ДБР у 2025 році. При цьому публічної інформації про конкурс на цю посаду немає.

Журналісти зазначають, що, попри відсутність відкритих згадок, посадовець отримує значну заробітну плату – понад 3 млн грн на рік – та користується службовим автомобілем Toyota Prado.

До роботи в ДБР Пекар понад 20 років служив у податковій міліції. У 2021 році перейшов до Бюро, де, за даними журналістів, за кілька років зробив стрімку кар'єру від оперативного працівника до заступника директора.

Bihus.Info також звертає увагу на стрімке зростання добробуту родини посадовця. Зокрема, доходи компанії його дружини, за даними розслідування, почали суттєво зростати після появи в деклараціях. Згодом вона запустила бізнес у сфері косметики та зареєструвала компанію в Польщі.

ЖК "Einstein Concept House", у якому придбала комерцію теща Пекаря

Крім того, родина Пекаря активно інвестувала в нерухомість: квартира в елітному ЖК у Києві, офісні приміщення, земельна ділянка, а також будинок у котеджному містечку. Окремі об’єкти нерухомості оформлені на батька та тещу посадовця.

Також у розслідуванні йдеться про можливі зв'язки між діяльністю ДБР і компаніями, що отримували державні контракти у сфері кібербезпеки.

Сам Ростислав Пекар у коментарі журналістам заявив, що не має позаслужбових зв'язків із фігурантами згаданих компаній, а також наголосив, що не бере участі у закупівельних процедурах.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.

