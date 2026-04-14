14 апреля 2026, 15:54

Дело на 13 млн грн: депутат ОПЗЖ из Ужгорода пытается снять арест с имущества

Фото: Прокуратура Украины
Депутат Ужгородского городского совета от партии ОПЗЖ Павел Маерчик, подозреваемый в недостоверном декларировании и легализации имущества, обжаловал решение суда об аресте его активов

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Речь идет об аресте автомобилей, квартир, земельных участков и корпоративных прав в частных компаниях, наложенном в рамках уголовного производства относительно возможного внесения недостоверных сведений в декларацию более чем на 13 млн грн.

Апелляцию будут рассматривать во вторник, 14 апреля.

По данным следствия, во время обысков у депутата изъяли два автомобиля Mercedes-Benz, элитные часы и коллекцию картин. Также под арестом находятся две квартиры в Ужгороде, пять земельных участков, корпоративные права в компаниях и другое имущество.

Ранее Закарпатский апелляционный суд частично отменил арест одного из автомобилей – Mercedes-Benz GLE 400, который, по словам экс-жены депутата, принадлежит ей.

По версии следствия, в декларации за 2022 год Маерчик не указал имущества и активов на десятки миллионов гривен, в том числе недвижимость, наличные деньги и займы.

Депутату инкриминируют недостоверное декларирование и легализацию имущества, полученного преступным путем. Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время он находится под залогом в 11,5 млн. грн.

Как известно, о подозрении депутату сообщили 30 января 2026 года. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 11,5 млн грн, которая была уплачена в тот же день. В рамках расследования уголовного дела было также арестовано имущество депутата.

Справка: Павел Маерчик – депутат Ужгородского городского совета VIII созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. Не раз фигурировал в коррупционных и земельных делах (незаконное использование земли, самовольное строительство).

