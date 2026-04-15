15 квітня 2026, 23:55

В Україні різко подорожчав мед: які ціни в супермаркетах

На ринку меду в Україні нестабільна ситуація. У бджільництва з'явилось багато викликів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Одним із головних викликів для бджільництва називають отруєння бджіл засобами захисту рослин, а також недостатню комунікацію між аграріями. Йдеться також про кліща варроа, який стає дедалі стійкішим до препаратів, що ускладнює боротьбу з ним і підвищує ризики для пасік.

В середньому залежно від сорту в Україні літр меду зараз обходиться в 300-450 гривень. Найдорожчим є акацієвий мед (до 500 гривень та більше за літр). Найдешевшими сортами лишаються соняшниковий мед та різнотрав'я: від 130 – 150 гривень або 200 – 250 гривень за літр.

Середні ціни на мед в Україні наразі такі:

  • Акацієвий: 450 гривень за літр;
  • Липовий: 430 гривень за літр;
  • Гречаний: 420 гривень за літр;
  • Різнотрав'я/Соняшник: 150 – 330 гривень за літр;
  • Крем-мед: близько 208 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні дорожчає морква. Причиною називають цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції.

ціни економіка продукти
