Цены на бензин падают: сколько сейчас стоит заправиться на АЗС
В Украине несколько снизились цены на топливо. Стало известно, какие сейчас ценники на украинских АЗС
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В Украине на счету средняя стоимость дизеля составляет 90,29 гривны за литр. При этом литр бензина А-95 в среднем обойдется в 76,56 гривны. Какие средние цены на топливо по стране:
- бензин А-95 премиум – 76,56 гривны за литр;
- бензин А-95 – 73,11 гривны за литр;
- бензин А-92 – 67,34 гривны за литр;
- дизтопливо – 90,29 гривны за литр;
- автогаз – 49,06 гривны за литр.
Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу
Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Корзины, товары для церкви, колбаса и прочее: что чаще всего покупали украинцы перед ПасхойВсе новости »
11 апреля 2026, 00:35В Украине снова дорожает морковь: какие цены в супермаркетах
10 апреля 2026, 23:55Разминирование в Украине: фермерам вернули более 15 тысяч гектаров
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
"Достаточно публичный человек": певица Елена Тополя рассказала, кто стоит за сливом ее секс-видео
12 апреля 2026, 19:55Ограничение света на 13 апреля: в Укрэнерго предупредили украинцев, что будет в понедельник
12 апреля 2026, 19:35Облачно с туманом: украинцев предупредили о погоде на понедельник, 13 апреля
12 апреля 2026, 19:15В Украине будут дорожать лекарства: в Минздраве назвали причины
12 апреля 2026, 18:55Пасха-2026: цены на яйца в Украине взлетели в космос
12 апреля 2026, 18:40В Одессе мужчина, считающий себя патриотом, работал на россиян
12 апреля 2026, 17:55В Днепре на территории университета нашли обгоревшее тело мужчины
12 апреля 2026, 17:25В Одессе грузовик сбил женщину насмерть
12 апреля 2026, 16:15Буданов анонсировал новый обмен пленными
