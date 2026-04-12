Цены на бензин падают: сколько сейчас стоит заправиться на АЗС

Фото: из открытых источников

В Украине несколько снизились цены на топливо. Стало известно, какие сейчас ценники на украинских АЗС

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине на счету средняя стоимость дизеля составляет 90,29 гривны за литр. При этом литр бензина А-95 в среднем обойдется в 76,56 гривны. Какие средние цены на топливо по стране:

бензин А-95 премиум – 76,56 гривны за литр;

бензин А-95 – 73,11 гривны за литр;

бензин А-92 – 67,34 гривны за литр;

дизтопливо – 90,29 гривны за литр;

автогаз – 49,06 гривны за литр.

Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.